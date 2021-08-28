COVID-катастрофа в Росії, Байден звинувачує Китай: новини про коронавірус 28 серпня

У липні в Росії померли понад 50 тисяч людей від COVID-19. Американський глава також заявив, що буде продовжувати тиснути на Китай, щоб з'ясувати витоки коронавірусу. У Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna з домішками. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 28 серпня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили ще 2 082 хворих на коронавірус. Це вже вдруге фіксують такі високі показники від початку червня. Найбільше випадків – у столиці. До лікарень госпіталізували 708 людей з підтвердженою хворобою або підозрою на наявність інфекції. На жаль, ще 54 пацієнти померли.

Днем раніше Вперше за кілька місяців в Україні виявили понад 2 тисячі COVID-хворих за добу

З-поміж усіх хворих за добу 108 дітей та 35 медпрацівників. Натомість одужали 1 025 осіб. Попри це, за добовою смертністю Україна перебуває на 5 місці в Європі.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 266 випадків;

Вінницька область – 40 випадків;

Волинська область – 21 випадок;

Дніпропетровська область – 130 випадків;

Донецька область – 157 випадків;

Житомирська область – 41 випадок;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 84 випадки;

Івано-Франківська область – 60 випадків;

Київська область – 68 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 65 випадків;

Львівська область – 189 випадків;

Миколаївська область – 39 випадків;

Одеська область – 155 випадків;

Полтавська область – 38 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 57 випадків;

Харківська область – 187 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 40 випадків;

Черкаська область – 56 випадків;

Чернівецька область – 121 випадок;

Чернігівська область – 84 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 282 285 осіб. Із них одужали – 2 205 707 людей. На жаль, померли 53 686 українців.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Темпи вакцинації постійно набирають обертів. Так, за минулу добу 27 серпня вдалося щепити проти коронавірусу 166 551 українця. Одну дозу за цей період отримали 57 435 людей. Повністю імунізовані, тобто отримали дві дози вакцини – 109 116 людей.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Жіночі професії, які є потенційно вразливими через пандемію

Від початку вакцинальної кампанії щепили 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу – 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).Загалом провели 8 802 596 щеплень.

Джерело: Центр економічних стратегій

Світова тенденція показує, що жінки виявилися більш вразливими до наслідків пандемії, ніж чоловіки. Зокрема, економічних. Так, чисельність зайнятих жінок в Україні за 2020 рік скоротилась на 4%, хоча працюючих жінок на 10% менше, ніж чоловіків. До втрат спричинили певні тенденції.

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Україна буде розривати контракти на постачання вакцин Novavax і Covishield

Джерело: "Лига.нет"

Україна має намір розірвати контракт на постачання вакцин від коронавірусу Novavax і Covishield, які виробляє Serum Institute в Індії. Про це повідомив на зустрічі з журналістами голова МОЗ Віктор Ляшко.

Новини про коронавірус у світі 28 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії по всьому світу виявили понад 215,4 мільйона хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя щонайменше 4,4 мільйона інфікованих. При цьому у ВООЗ вважають, що цифри можуть бути заниженими, оскільки у багатьох країнах тестування на досить низьких рівнях.

Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 38,7 мільйонів пацієнтів з COVID-19, більш ніж 636 тисяч з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

Коронавірус вперше виявили у диких оленів

Джерело: USDA

Коронавірус зафіксували у диких білохвостих оленів. Це перший такий випадок у світі від початку пандемії. Інцидент стався в штаті Огайо, що у США. Відзначається, що повідомлень про клінічні ознаки інфекції у тварин не надходило. Вони перенесли коронавірус безсимптомно.

В Росії відбувається COVID-катастрофа

Джерело: "Pro новини" на 24 каналі

У липні 2021 року в Росії померли 215 265 осіб. З них 50 421 людина від наслідків COVID-19. У четвер (26 серпня – 24 канал) в них був навіть черговий антирекорд. Вони мали за день 820 померлих від коронавірусу. Так багато смертей на Росії ще ніколи не було.

Байден заявив, що витік COVID-19 все ж знайдуть

Джерело: The White House

Президент США Джо Байден переконаний, що Китай приховує важливу інформацію щодо походження коронавірусу. Тож він пообіцяв, що його країна та міжнародні партнери не зупиняться і врешті точно з'ясують витоки. Американський глава звинуватив владу Китаю у приховуванні важливої інформації про походження пандемії.

Детальніше Китай досі приховує дані про COVID-19, – Байден пообіцяв докопатись до правди

У Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna з домішками

Джерело: The Japan Times

У партії вакцини Moderna раніше знайшли сторонні домішки. Вочевидь, препарат вже встигли вколоти людям, до того як це виявили. Двоє осіб у Японії померли після вакцинації препаратом Spikevax від компанії Moderna. Вакцина була серед багатьох партій, де виявили сторонні речовини. Про це в суботу, 28 серпня, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Жінка у США вакцинувалась і стала мільйонеркою

Джерело: Associated Press

Мешканка штату Мічиган Крістін Дюваль зірвала джекпот у 2 мільйони доларів у лотереї, яку штат влаштовував серед вакцинованих. Ці гроші жінка планує витратити на оплату коледжу своїх трьох дітей та ремонт в будинку.