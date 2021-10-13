COVID-лікарні Херсона заповнені на 90%: яка ситуація в місті

Херсонська область від 15 жовтня переходить у червону зону епідемічної небезпеки. Завантаженість ліжок для хворих на коронавірус становить 90%.

Ситуація в області доволі важка. Про це повідомив виконавець обов'язків заступника міського голови Роман Головня.

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Ми перша з областей по якій, на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, було прийнято рішення з 15 жовтня введення її в червону зону епідемічної небезпеки… Ситуація у нас у місті достатньо серйозна, завантаженість тих лікарень, які відведені сьогодні під госпіталізацію хворих з COVID-19 (а це лікарня імені Тропіних і лікарня імені Карабелеша) сягнула фактично 90%,

– заявив Головня.

Нині в місті вже впроваджують дії щодо розгортання додаткових ліжко-місць на базі обласного госпіталю ветеранів та інвалідів війни. Але у закладі є проблема нестачі медиків. Тим часом хворих з міста приймає обласна інфекційна лікарня, лікарня міста Олешки.

У місті дефіцит кисню для хворих

Головня також повідомив, що при цій хвилі пандемії медичний кисень витрачається швидше.

Зараз не лише в нашій області, а й по всій Україні, відчутий дефіцит кисню, який потрібен для закладів охорони здоров'я… І ми фактично в ручному режимі вирішуємо питання доставки у наші заклади цього кисню,

– заявив він.

За його словами, резервів кисню "вистачить до понеділка точно". Влада міста провела перемовини з приватними структурами щодо створення кисневого складу у місті для резервування об’ємів кисню, щоб його потім звідти розвозити по лікарнях.

Вже й законтрактували спеціальний транспорт, який може перевозити рідкий кисень. Головня також розповів, що всі препарати для лікування, передбачені протоколами, нині є.

Херсонщина – перша область, в якій ввели червону зону карантину. В.о. обов'язків заступника міського голови зізнався, що не всі механізми та нововведення постанови ще відпрацьовані до кінця. На його думку, найскладнішим є вимоги щодо громадського транспорту. Тож Головня закликав містян за можливості поки що утриматися від його користування.

Ситуація з коронавірусом у Херсонській області

Джерело: РНБО України