Директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян розповів, що зранку 2 тонни кисню завезли в міську інфекційну клінічну лікарню, також доставку очікують до МКЛ № 1, 8 та 5. Але цього кисню вистачить ненадовго.

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Нині зранку в інфекційній лікарні було менш як 4 тонн кисню, в МКЛ №5 – 250 літрів, у дитячій опорній лікарні – 138, в пологовому будинку – 400 літрів, МКЛ № 10 – 300 літрів і в МКЛ №8 – всього 200 літрів. Це замало. До прикладу, лише в лікарні №10 за вчорашній день було витрачено 1,3 тонни.

За словами Нікогосян, сьогодні 2 тонни кисню повинна доставити компанія "Кріогенсервіс", але з Одеського припортового заводу постачань не очікують. При цьому потреби в кисні зростають щодня.

Віцемер Одеси Михайло Кучук розповів, в Одесу з міста Курахове, що на Донеччині, виїхала спецмашина з 18 тоннами кисню. Автомобіль пробуде в дорозі не менше 12 годин й навіть може затриматися, оскільки постачальнику потрібно розв'язати питання з сертифікацією.

Зараз очікуємо рішення області, що б нам дали хоча б 2 тонни з припортового заводу. Без нього нам до вечора не вистачить. Ми кожен день "управляємо" киснем в ручному режимі,

– повідомив Кучук.

Як у лікарнях економлять кисень

За словами віцемерки Світлана Бедреги, "важкі" COVID-пацієнти виживають виключно на потоковому кисні.

Нині у лікарнях Одеси кисневої підтримки потребують 67% від загального числа госпіталізованих.

Станом на ранок 1 листопада у місцевих лікарнях перебували 996 пацієнтів з COVID-19, 652 з яких у важкому стані.

На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні – 276 інфікованих, з них 25 – у стані середньої тяжкості, 251 – у важкому стані. Ще 15 хворих під'єднані до апарату ШВЛ.

У міській лікарні №5 лікуються 328 пацієнтів, у лікарні №8 – 118, у МКЛ №1 – 101, у МКЛ №10 – 80. Натомість у дитячій міській лікарні №3 перебувають 64 дитини.

Зранку в опорних лікарнях міста для хворих на коронавірус були вільні всього 24 ліжка.