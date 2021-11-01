У COVID-лікарнях Одеси критична ситуація: кисню може не вистачити до вечора

До вечора понеділка, 1 листопада, в одеських лікарнях для хворих на коронавірус може не вистачити кисню. У мерії забили на сполох.

Директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян розповів, що зранку 2 тонни кисню завезли в міську інфекційну клінічну лікарню, також доставку очікують до МКЛ № 1, 8 та 5. Але цього кисню вистачить ненадовго.

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Нині зранку в інфекційній лікарні було менш як 4 тонн кисню, в МКЛ №5 – 250 літрів, у дитячій опорній лікарні – 138, в пологовому будинку – 400 літрів, МКЛ № 10 – 300 літрів і в МКЛ №8 – всього 200 літрів. Це замало. До прикладу, лише в лікарні №10 за вчорашній день було витрачено 1,3 тонни.

За словами Нікогосян, сьогодні 2 тонни кисню повинна доставити компанія "Кріогенсервіс", але з Одеського припортового заводу постачань не очікують. При цьому потреби в кисні зростають щодня.

Віцемер Одеси Михайло Кучук розповів, в Одесу з міста Курахове, що на Донеччині, виїхала спецмашина з 18 тоннами кисню. Автомобіль пробуде в дорозі не менше 12 годин й навіть може затриматися, оскільки постачальнику потрібно розв'язати питання з сертифікацією.

Зараз очікуємо рішення області, що б нам дали хоча б 2 тонни з припортового заводу. Без нього нам до вечора не вистачить. Ми кожен день "управляємо" киснем в ручному режимі,

– повідомив Кучук.

Як у лікарнях економлять кисень