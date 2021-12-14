Дані представили згідно з остаточними результатами клінічних випробувань, як повідомили у компанії.
Увага Вітаміни та мінерали, які допоможуть зміцнити імунітет
Ці цифри повністю підтвердили результати попередніх випробувань, опубліковані на початку листопада.
Наразі американське федеральне агентство з контролю за ліками та продуктами харчування FDA розглядає заявку Pfizer на видачу екстреного дозволу на застосування препарату Paxlovid.
До кінця 2021 року планують випустити щонайменше 180 тисяч доз, у 2022 році обсяги виробництва становитимуть 50 мільйонів доз.
Ізраїль закупить ліки
Найближчими днями Ізраїль підпише договір на постачання кількох десятків тисяч доз ліків Paxlovid з постачанням у першому кварталі 2022 року.
Останніми днями глава уряду Нафталі Беннет проводить консультації зі спеціалістами міністерств охорони здоров'я та фінансів, щоб визначити обсяги закупівлі. За даними ЗМІ, у МОЗ наполягають на 30 тисячах доз ліків.
До теми Таблетки проти коронавірусу від Pfizer: що зараз відомо про інноваційний препарат
Принцип дії таблеток проти коронавірусу
Препарат містить речовину PF-07321332, яка блокує активність вірусної протеази – ключового ферменту, необхідного вірусам для розмноження.
Принцип дії Paxlovid такий самий, як і в інгібіторів протеази, що широко застосовуються в лікуванні ВІЛ та гепатиту – пригнічення реплікації патогену та зниження вірусного навантаження до мінімуму.