Дані представили згідно з остаточними результатами клінічних випробувань, як повідомили у компанії.

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Ці цифри повністю підтвердили результати попередніх випробувань, опубліковані на початку листопада.

Наразі американське федеральне агентство з контролю за ліками та продуктами харчування FDA розглядає заявку Pfizer на видачу екстреного дозволу на застосування препарату Paxlovid.

До кінця 2021 року планують випустити щонайменше 180 тисяч доз, у 2022 році обсяги виробництва становитимуть 50 мільйонів доз.

Увага! Вартість препарату Paxlovid компанії Pfizer складає 700 доларів за дозу.

Ізраїль закупить ліки

Найближчими днями Ізраїль підпише договір на постачання кількох десятків тисяч доз ліків Paxlovid з постачанням у першому кварталі 2022 року.

Останніми днями глава уряду Нафталі Беннет проводить консультації зі спеціалістами міністерств охорони здоров'я та фінансів, щоб визначити обсяги закупівлі. За даними ЗМІ, у МОЗ наполягають на 30 тисячах доз ліків.

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Принцип дії таблеток проти коронавірусу

Препарат містить речовину PF-07321332, яка блокує активність вірусної протеази – ключового ферменту, необхідного вірусам для розмноження.

Принцип дії Paxlovid такий самий, як і в інгібіторів протеази, що широко застосовуються в лікуванні ВІЛ та гепатиту – пригнічення реплікації патогену та зниження вірусного навантаження до мінімуму.