Дані представили згідно з остаточними результатами клінічних випробувань, як повідомили у компанії.

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Ці цифри повністю підтвердили результати попередніх випробувань, опубліковані на початку листопада.

Наразі американське федеральне агентство з контролю за ліками та продуктами харчування FDA розглядає заявку Pfizer на видачу екстреного дозволу на застосування препарату Paxlovid.

До кінця 2021 року планують випустити щонайменше 180 тисяч доз, у 2022 році обсяги виробництва становитимуть 50 мільйонів доз.

Ізраїль закупить ліки

Найближчими днями Ізраїль підпише договір на постачання кількох десятків тисяч доз ліків Paxlovid з постачанням у першому кварталі 2022 року.

Останніми днями глава уряду Нафталі Беннет проводить консультації зі спеціалістами міністерств охорони здоров'я та фінансів, щоб визначити обсяги закупівлі. За даними ЗМІ, у МОЗ наполягають на 30 тисячах доз ліків.

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Принцип дії таблеток проти коронавірусу

Препарат містить речовину PF-07321332, яка блокує активність вірусної протеази – ключового ферменту, необхідного вірусам для розмноження.

Принцип дії Paxlovid такий самий, як і в інгібіторів протеази, що широко застосовуються в лікуванні ВІЛ та гепатиту – пригнічення реплікації патогену та зниження вірусного навантаження до мінімуму.