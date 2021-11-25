Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран. COVID-паспорт без бустерної дози перестане діяти з 15 січня 2022 року.

Важливо Термін дії COVID-сертифікатів можуть продовжити: що робити українцям

Для людей, віком від 65 років ця вимога набуде чинності раніше – з 15 грудня 2021 року. Бустерну дозу рекомендують робити не раніше, ніж за пів року після повного курсу вакцинації.

Правила для невакцинованих

Також змінюються правила невакцинованих жителів Франції. Відтепер термін дії негативних тестів на коронавірус скоротили до 24 годин – раніше їх можна було використовувати впродовж 72. Люди мають робити їх за власний рахунок.

Довідка. Ще раніше, 11 листопада, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що у країні розпочинається п'ята хвиля пандемії.

Коронавірус у Франції: коротко