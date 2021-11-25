COVID-паспорти у Франції не будуть дійсними без третьої дози вакцини

У Франції змінили правила використання COVID-паспортів. Тепер вони не діятимуть для щеплених від коронавірусу громадян, якщо ті не отримали третю дозу вакцини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран. COVID-паспорт без бустерної дози перестане діяти з 15 січня 2022 року.

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Для людей, віком від 65 років ця вимога набуде чинності раніше – з 15 грудня 2021 року. Бустерну дозу рекомендують робити не раніше, ніж за пів року після повного курсу вакцинації.

Правила для невакцинованих

Також змінюються правила невакцинованих жителів Франції. Відтепер термін дії негативних тестів на коронавірус скоротили до 24 годин – раніше їх можна було використовувати впродовж 72. Люди мають робити їх за власний рахунок.

Коронавірус у Франції: коротко

З початку пандемії у Франції виявили майже 8 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

Понад 118 тисяч людей померли.

Водночас видужали – понад 7 мільйонів громадян.

Ще раніше, 11 листопада, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що у країні розпочинається п'ята хвиля пандемії.