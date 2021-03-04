Україна майже не відстає від решти світу, – Скалецька про COVID-паспорти та вакцинацію

Поки в Україні лише нарощують темпи імунізації, в Євросоюзі за 2 місяці можуть з'явитися перші паспорти вакцинації. Однак, експерти не сумніваються, що обов'язкова COVID-паспортизація буде запроваджена в Європі та інших країнах.

Відтак, і нам цього не уникнути. Крім цього, зараз хочуть зробити спільний документ, який діятиме по всій території ЄС. Про це сказала колишня міністерка охорони здоров'я 2019 – 2020 років Зоряна Скалецька.

Увага QR-код і державний реєстр: як в Україні виглядатимуть "паспорти" вакцинації

"Україна сильно не відстає від більшості країн у темпах вакцинації. Вони середні по світу. Якщо ми нарощуватимемо темпи, то наздоженемо ті країни, які лише планують вводити такі паспорти", – наголосила Скалецька.

Вона також додала, що навіть введення такого документу є лише виконанням міжнародних санітарних правил.

Вакцинація та подорожі

Також ексміністерка зазначила, що вакцинація своїм коштом стане доступною для більшості країн світу десь влітку. Саме тоді, коли вона стане доступною, тоді можна говорити про те, що такі паспорти стануть підставою для перетину кордону чи подорожей, наголосила Скалецька.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Скалецька про вакцинацію та COVID-паспорти: дивіться відео