Подорожувати в інші країни вже можна з Міжнародним свідоцтвом про вакцинацію, а от COVID-сертифікат такої можливості поки не забезпечує.

COVID-сертифікат

Директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я Національної служби здоров'я Дмитро Черниш пояснив особливості дії COVID-сертифіката.

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COVID-сертифікат видається людям, які мають підтверджену інформацію про вакцинацію, перенесення хвороби або негативний результат ПЛР-тесту – це дані з електронної системи охорони здоров'я eHealth.



COVID-сертифікат не потрібний для подорожей / Фото НСЗУ

Передбачено, що документ використовуватимуть, як всередині України, так і для виїзду за кордон.

Але для цього необхідно дочекатися визнання сертифікату між Україною та іншими країнами. Уряд України працює над цим,

– уточнив Черниш.

Варто знати! Українські COVID-сертифікати уже погодились визнати Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина.

Усі охочі зможуть отримати сертифікат у свого сімейного лікаря.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Свідоцтво про вакцинацію видаватимуть тим, хто пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19. Свідоцтво можна використовувати для подорожей за кордон.

Його можна отримати лише у паперовій формі у свого сімейного лікаря або у будь-якому іншому закладі охорони здоров'я, який приєднаний до електронної системи охорони здоров’я.

Увага! Міжнародний сертифікат про вакцинацію вже ратифікований як Україною, так і міжнародною спільнотою.

У департаменті також нагадали, що з 1 липня в Україні почалось бета-тестування COVID-сертифікатів – долучитися можуть люди, які вже отримали дві дози вакцини.

Цього ж дня в Європейському союзі набув чинності регламент щодо цифрових сертифікатів COVID-19: він забезпечує громадянам і резидентам ЄС можливість безперешкодно пересуватися по всій території Євросоюзу і шенгенського простору.

У паперовому вигляді український COVID-сертифікат планують видавати з осені.