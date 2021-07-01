Уряд затвердив міжнародний COVID-сертифікат
Джерело:Урядовий портал
У Кабміні остаточно погодили вигляд і правила функціонування COVID-сертифіката. Розробити зразок документа МОЗ і Мінцифри мають впродовж місяця.
Постанову, яку уряд ухвалив 30 червня, оприлюднили у відкритому доступі. Уже 1 липня в Україні почали тестувати цифрові прототипи сертифікатів.
Тим часом У Європі ввели єдині COVID-сертифікати для всіх країн ЄС
Якими будуть COVID-сертифікати в Україні
Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством цифрової трансформації доручили протягом місяця розробити:
- правила підтвердження чинності COVID-сертифіката;
- зразок COVID-сертифіката.
МЗС тим часом має підготувати договори про міжнародне визнання документів та дізнатися, де саме їх можна буде використовувати
Як зазначено у постанові, отримати документ можна буде в паперовій формі в закладах охорони здоров'я, а в електронній – через додаток "Дія".
Часто ці документи називають паспортами вакцинації, однак запланований урядом документ міститиме й іншу інформацію щодо коронавірусу. Так, у сертифікати вноситимуть дані про те, чи перехворіла на коронавірус людина, і чи має негативний тест.
Заплановано, що сертифікат видаватимуть як в електронній, так і в паперовій формі. Раніше йшлося про те, що він міститиме QR-код.
Головне про COVID-паспорти
- Від 1 липня у Європейському Союзі запровадили COVID-сертифікати. В Україні тим часом почали тестувати майбутні цифрові прототипи сертифікатів.
- У МОЗ зазначали: цей документ в Україні буде ідентичним до європейського.
- Важливо, що Україна і Європейський Союз уже досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів.
- Нині в Україні видають лише Міжнародні сертифікати вакцинації проти коронавірусу.