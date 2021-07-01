Уряд затвердив міжнародний COVID-сертифікат

У Кабміні остаточно погодили вигляд і правила функціонування COVID-сертифіката. Розробити зразок документа МОЗ і Мінцифри мають впродовж місяця.

Постанову, яку уряд ухвалив 30 червня, оприлюднили у відкритому доступі. Уже 1 липня в Україні почали тестувати цифрові прототипи сертифікатів.

Тим часом У Європі ввели єдині COVID-сертифікати для всіх країн ЄС

Якими будуть COVID-сертифікати в Україні

Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством цифрової трансформації доручили протягом місяця розробити:

правила підтвердження чинності COVID-сертифіката;

зразок COVID-сертифіката.

МЗС тим часом має підготувати договори про міжнародне визнання документів та дізнатися, де саме їх можна буде використовувати

Як зазначено у постанові, отримати документ можна буде в паперовій формі в закладах охорони здоров'я, а в електронній – через додаток "Дія".

Часто ці документи називають паспортами вакцинації, однак запланований урядом документ міститиме й іншу інформацію щодо коронавірусу. Так, у сертифікати вноситимуть дані про те, чи перехворіла на коронавірус людина, і чи має негативний тест.

Заплановано, що сертифікат видаватимуть як в електронній, так і в паперовій формі. Раніше йшлося про те, що він міститиме QR-код.

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