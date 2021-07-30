COVID-сертифікати в "Дії" поки не гарантують, що з ними можна виїжджати за кордон, – Мінцифри

У додатку "Дія" з'явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу для щеплених людей. Втім, вони поки перебувають на бета-тестуванні.

Тобто, такий документ ще не гарантує можливості виїзду за кордон. Таку заяву зробив керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

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COVID-сертифікати в "Дії" та виїзд за кордон

За його словами, COVID-сертифікати все ще перебувають на бета-тестуванні. У них знайшли деякі недоліки. Зокрема, вони пов'язані із взаємодією з e-health.

Сподіваюся, за кілька тижнів вони вже будуть доступні в "Дії". Але це не означає, що за ними вже можна буде їхати за кордон,

– наголосив він.

Також Банік зазначив, для того, щоб український COVID-сертифікат ще визнавали за кордоном, потрібно не тільки налаштувати його технічно. Для цього треба підписати угоди з іншими країнами про визнання цього документа.

Наразі українські COVID-сертифікати уже погодились визнати Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина.

Від 5 липня першим користувачам додатку "Дія" стали доступні цифрові COVID-сертифікати вакцинації, а також міжнародні свідоцтва про щеплення. Чим відрізняються ці два документи – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Нещодавно повідомляли, що подорожувати в інші країни вже можна з Міжнародним свідоцтвом про вакцинацію, а от COVID-сертифікат такої можливості поки не забезпечує.