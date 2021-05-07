COVID-сертифікати видаватимуть щепленим вакциною, схваленою ВООЗ, – Ляшко

Віктор Ляшко пояснив, кому видаватимуть сертифікати вакцинації, коли вони стануть доступними в Україні. Головне правило – особа має отримати щеплення тим препаратом, який схвалений ВООЗ.

Деталі від Ляшка

Міжнародні COVID-сертифікати видаватимуться відповідно до вимог національних законодавств або міжнародних договорів. Документ дозволятиме перетинати кордон у разі, якщо країна вимагає вакцинацію.

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Правила складання цього сертифікату визначені в міжнародних медико-санітарних правилах. Його можна видавати, якщо людина отримала повний комплекс проведених щеплень вакциною, яка дозволена до використання ВООЗ,

– заявив головний санлікар.

Водночас він зазначив, країни обговорюють цифрові сертифікати, які міститимуть не тільки дані про вакцинацію, але й про наявність антитіл чи негативний COVID-тест. Це пов'язано з глобальним дефіцитом вакцин та обмеженим доступом до них.

Переваги COVID-сертифікату

За словами Ляшка, цифровий сертифікат дозволятиме подорожувати світом. Крім того, уряди країн також розглядають можливості відвідування додаткових масових заходів, які недоступні під час жорсткого карантину.

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