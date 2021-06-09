Як змінилась ситуація за добу

Водночас одужали – 6 962 людини з підтвердженим COVID-19. 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

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Скільки людей протестували на COVID-19

  • методом ПЛР – 25 344 осіб,
  • методом ІФА – 11 463 особа,
  • експрес-тестами – 23 813 осіб

Статистика захворюваності в регіонах: добовий приріст

  • Київ – 262 випадки;
  • Вінницька область – 18 випадків;
  • Волинська область – 42 випадки;
  • Дніпропетровська область – 75 випадків;
  • Донецька область – 56 випадків;
  • Житомирська область – 16 випадків;
  • Закарпатська область – 31 випадок;
  • Запорізька область – 43 випадки;
  • Івано-Франківська область – 30 випадків;
  • Київська область – 142 випадки;
  • Кіровоградська область – 20 випадків;
  • Луганська область – 21 випадок;
  • Львівська область – 55 випадків;
  • Миколаївська область – 59 випадків;
  • Одеська область – 44 випадки;
  • Полтавська область – 41 випадок;
  • Рівненська область – 75 випадків;
  • Сумська область – 43 випадки;
  • Тернопільська область – 24 випадки;
  • Харківська область – 87 випадків;
  • Херсонська область – 68 випадків;
  • Хмельницька область – 64 випадки;
  • Черкаська область – 36 випадків;
  • Чернівецька область – 22 випадки;
  • Чернігівська область – 11 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу