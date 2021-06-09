COVID-статистика МОЗ: за добу помели 77 пацієнтів, одужали – майже 7 тисяч

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1 385 людей, серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 77 пацієнтів.

Як змінилась ситуація за добу

Водночас одужали – 6 962 людини з підтвердженим COVID-19.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

До теми Як отримати другу дозу проти коронавірусу в Україні: дані МОЗ

Скільки людей протестували на COVID-19

методом ПЛР – 25 344 осіб,

методом ІФА – 11 463 особа,

експрес-тестами – 23 813 осіб

Статистика захворюваності в регіонах: добовий приріст

Київ – 262 випадки;

Вінницька область – 18 випадків;

Волинська область – 42 випадки;

Дніпропетровська область – 75 випадків;

Донецька область – 56 випадків;

Житомирська область – 16 випадків;

Закарпатська область – 31 випадок;

Запорізька область – 43 випадки;

Івано-Франківська область – 30 випадків;

Київська область – 142 випадки;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 55 випадків;

Миколаївська область – 59 випадків;

Одеська область – 44 випадки;

Полтавська область – 41 випадок;

Рівненська область – 75 випадків;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 24 випадки;

Харківська область – 87 випадків;

Херсонська область – 68 випадків;

Хмельницька область – 64 випадки;

Черкаська область – 36 випадків;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 11 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 218 039 людей. Станом на 9 червня видужали 2 108 684 з них, натомість не змогли подолати хворобу 51 410 хворих на COVID-19.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу