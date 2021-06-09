COVID-статистика МОЗ: за добу помели 77 пацієнтів, одужали – майже 7 тисяч

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1 385 людей, серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 77 пацієнтів.
Як змінилась ситуація за добу
Водночас одужали – 6 962 людини з підтвердженим COVID-19.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.
До теми Як отримати другу дозу проти коронавірусу в Україні: дані МОЗ
Скільки людей протестували на COVID-19
- методом ПЛР – 25 344 осіб,
- методом ІФА – 11 463 особа,
- експрес-тестами – 23 813 осіб
Статистика захворюваності в регіонах: добовий приріст
- Київ – 262 випадки;
- Вінницька область – 18 випадків;
- Волинська область – 42 випадки;
- Дніпропетровська область – 75 випадків;
- Донецька область – 56 випадків;
- Житомирська область – 16 випадків;
- Закарпатська область – 31 випадок;
- Запорізька область – 43 випадки;
- Івано-Франківська область – 30 випадків;
- Київська область – 142 випадки;
- Кіровоградська область – 20 випадків;
- Луганська область – 21 випадок;
- Львівська область – 55 випадків;
- Миколаївська область – 59 випадків;
- Одеська область – 44 випадки;
- Полтавська область – 41 випадок;
- Рівненська область – 75 випадків;
- Сумська область – 43 випадки;
- Тернопільська область – 24 випадки;
- Харківська область – 87 випадків;
- Херсонська область – 68 випадків;
- Хмельницька область – 64 випадки;
- Черкаська область – 36 випадків;
- Чернівецька область – 22 випадки;
- Чернігівська область – 11 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу