Впродовж доби до лікарень госпіталізували 2 556 людей з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу померли 194 пацієнти. Натомість одужали – 3 839 осіб.

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За добу лабораторії здійснили 93356 тестів на виявлення інфекції:

Загальна статистика COVID-19 в Україні

Від початку пандемії в країні офіційно зареєстрували 2 423 379 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

Станом на 30 вересня одужали 2 255 191 людина. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 56 274 мешканців країни.