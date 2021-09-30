11,7 тисячі хворих за добу в Україні: ситуація з COVID-19 різко погіршилась

В Україні впродовж останньої доби підтвердили 11 757 випадків інфікування коронавірусом. Серед інфікованих 1 054 дитини та 242 медпрацівників.

Це максимальна захворюваність за останні 5 місяців

Впродовж доби до лікарень госпіталізували 2 556 людей з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень коронавірусу померли 194 пацієнти. Натомість одужали – 3 839 осіб.

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За добу лабораторії здійснили 93356 тестів на виявлення інфекції:

методом ПЛР – 46 604

методом ІФА – 10 626

експрес-тестами – 36 126

Загальна статистика COVID-19 в Україні

Від початку пандемії в країні офіційно зареєстрували 2 423 379 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

Станом на 30 вересня одужали 2 255 191 людина. Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 56 274 мешканців країни.

Статистика COVID-19 в регіонах за добу:

Київ – 563 випадки;

Вінницька область – 208 випадків;

Волинська область – 276 випадків;

Дніпропетровська область – 926 випадків;

Донецька область – 739 випадків;

Житомирська область – 560 випадків;

Закарпатська область – 97 випадків;

Запорізька область – 632 випадки;

Івано-Франківська область – 368 випадків;

Київська область – 291 випадок;

Кіровоградська область – 79 випадків;

Луганська область – 387 випадків;

Львівська область – 927 випадків;

Миколаївська область – 227 випадки;

Одеська область – 752 випадки;

Полтавська область – 240 випадків;

Рівненська область – 422 випадки;

Сумська область – 455 випадків;

Тернопільська область – 434 випадки;

Харківська область – 1087 випадків;

Херсонська область – 429 випадків;

Хмельницька область – 483 випадки;

Черкаська область – 283 випадки;

Чернівецька область – 455 випадків;

Чернігівська область – 437 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації

Впродовж доби проти коронавірусу вакцинували 26 003 людини. Першу дозу отримали 73 816 людей, завершили імунізацію, тобто отримали другу дозу – 52 187 людей.

Понад 7 мільйонів українців вакциновані першою дозою!

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 000 535 людей:

з них отримали одну дозу – 7 000 533 людини,

повністю імунізовані, тобто отримали дві дози – 5 617 457 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 617 990 щеплень.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу