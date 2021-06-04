COVID-статистика в Україні: у яких регіонах досі висока захворюваність

4 червня 2021 , 05:12
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Джерело:

РНБО України

В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 2 266 людей. Серед них – 82 дитини та 20 медпрацівників. Найбільше випадків інфікування зареєстрували в Києві.

Статистика поширення COVID-19

Від учора до медзакладів країни госпіталізували 963 людини. Від ускладнень коронавірусу померли 95 пацієнтів. Водночас видужали – 8 291 людина. 

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За добу лабораторії діагностували:

  • методом ПЛР – 28 696 осіб,
  • методом ІФА – 11 858 осіб,
  • експрес-тестами – 20 767 осіб.

Зверніть увагу! Від початку епідемії в Україні захворіли 2 211 683 людини, з них станом на 4 червня видужали 2 080 382 особи. Померли від ускладнень хвороби – 51 054 пацієнти.  

Захворюваність в регіонах: добовий показник

  • м. Київ – 566 випадків;
  • Вінницька область – 22 випадки;
  • Волинська область – 53 випадки;
  • Дніпропетровська область – 75 випадків;
  • Донецька область – 79 випадків;
  • Житомирська область – 49 випадків;
  • Закарпатська область – 8 випадків;
  • Запорізька область – 230 випадків;
  • Івано-Франківська область – 26 випадків;
  • Київська область – 145 випадків;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 24 випадки;
  • Львівська область – 81 випадок;
  • Миколаївська область – 79 випадків;
  • Одеська область – 79 випадків;
  • Полтавська область – 41 випадок;
  • Рівненська область – 105 випадків;
  • Сумська область – 70 випадків;
  • Тернопільська область – 33 випадки;
  • Харківська область – 60 випадків;
  • Херсонська область – 64 випадки;
  • Хмельницька область – 51 випадок;
  • Черкаська область – 61 випадок;
  • Чернівецька область – 54 випадки;
  • Чернігівська область – 93 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська