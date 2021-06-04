COVID-статистика в Україні: у яких регіонах досі висока захворюваність

В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 2 266 людей. Серед них – 82 дитини та 20 медпрацівників. Найбільше випадків інфікування зареєстрували в Києві.
Статистика поширення COVID-19
Від учора до медзакладів країни госпіталізували 963 людини. Від ускладнень коронавірусу померли 95 пацієнтів. Водночас видужали – 8 291 людина.
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За добу лабораторії діагностували:
- методом ПЛР – 28 696 осіб,
- методом ІФА – 11 858 осіб,
- експрес-тестами – 20 767 осіб.
Зверніть увагу! Від початку епідемії в Україні захворіли 2 211 683 людини, з них станом на 4 червня видужали 2 080 382 особи. Померли від ускладнень хвороби – 51 054 пацієнти.
Захворюваність в регіонах: добовий показник
- м. Київ – 566 випадків;
- Вінницька область – 22 випадки;
- Волинська область – 53 випадки;
- Дніпропетровська область – 75 випадків;
- Донецька область – 79 випадків;
- Житомирська область – 49 випадків;
- Закарпатська область – 8 випадків;
- Запорізька область – 230 випадків;
- Івано-Франківська область – 26 випадків;
- Київська область – 145 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 24 випадки;
- Львівська область – 81 випадок;
- Миколаївська область – 79 випадків;
- Одеська область – 79 випадків;
- Полтавська область – 41 випадок;
- Рівненська область – 105 випадків;
- Сумська область – 70 випадків;
- Тернопільська область – 33 випадки;
- Харківська область – 60 випадків;
- Херсонська область – 64 випадки;
- Хмельницька область – 51 випадок;
- Черкаська область – 61 випадок;
- Чернівецька область – 54 випадки;
- Чернігівська область – 93 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу