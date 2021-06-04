COVID-статистика в Україні: у яких регіонах досі висока захворюваність

В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 2 266 людей. Серед них – 82 дитини та 20 медпрацівників. Найбільше випадків інфікування зареєстрували в Києві.

Статистика поширення COVID-19

Від учора до медзакладів країни госпіталізували 963 людини. Від ускладнень коронавірусу померли 95 пацієнтів. Водночас видужали – 8 291 людина.

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За добу лабораторії діагностували:

методом ПЛР – 28 696 осіб,

методом ІФА – 11 858 осіб,

експрес-тестами – 20 767 осіб.

Зверніть увагу! Від початку епідемії в Україні захворіли 2 211 683 людини, з них станом на 4 червня видужали 2 080 382 особи. Померли від ускладнень хвороби – 51 054 пацієнти.

Захворюваність в регіонах: добовий показник

м. Київ – 566 випадків;

Вінницька область – 22 випадки;

Волинська область – 53 випадки;

Дніпропетровська область – 75 випадків;

Донецька область – 79 випадків;

Житомирська область – 49 випадків;

Закарпатська область – 8 випадків;

Запорізька область – 230 випадків;

Івано-Франківська область – 26 випадків;

Київська область – 145 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 81 випадок;

Миколаївська область – 79 випадків;

Одеська область – 79 випадків;

Полтавська область – 41 випадок;

Рівненська область – 105 випадків;

Сумська область – 70 випадків;

Тернопільська область – 33 випадки;

Харківська область – 60 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 51 випадок;

Черкаська область – 61 випадок;

Чернівецька область – 54 випадки;

Чернігівська область – 93 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу