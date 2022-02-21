COVID став причиною 60% випадків інсульту, – лікар із Дніпра

Понад половина хворих у реанімації обласної лікарні Дніпра мають не лише коронавірус, а й інсульт.

В основному це літні люди, які мають низку хронічних захворювань. Про це розповів гендиректор обласної лікарні ім. І.І. Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко.

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Загалом 60% хворих в реанімації хворіють не лише на COVID-19. У них також був інсульт. Однак медик наголосив на тому, що усі ці хворі уже надходили з інсультами, а після лабораторних досліджень у них виявили коронавірусну хворобу.

Хоча на 100% ми впевнені, що саме коронавірус став причиною виникнення цього важкого захворювання,

– наголосив Риженко.

І підкреслив, що порушення мозкового кровообігу для таких хворих може бути фатальним. Тому він радить всім, хто захворів, звертатися до лікарів.

Підвищилась й кількість психічних розладів

Він повідомив про ще один сумний підсумок за час спостерігання за пацієнтами з коронавірусом. Є дані про підвищення кількості психічних розладів.

"Кожен третій, що хворів на COVID-19 і пройшов через реанімаційне відділення, надалі має депресивний стан", – зазначив гендиректор лікарі.

Лікар порекомендував таким пацієнтам не перенапружуватись, тому що це може призвести до тромбоутворення і порушення мозкового кровообігу.

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Нервова система під загрозою

Під час обстеження пацієнтів після коронавірусної хвороби медики виявляють і ураження нервової системи, яку вірус вважає своїм "ворогом" і поступово знищує. Утім лікар-невролог заспокоїв: нервова система має здатність відновлюватись.

Однак чим раніше звернутися до лікаря, то вищі шанси на швидке одужання. Також лікар порадив зробити бустерну дозу вакцини, щоб уникнути нової хвилі коронавірусу.

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