COVID-вакцина Pfizer на 100% ефективна для дітей: заява компанії

У компаніях Pfizer та BioNTech оголосили перші результати довгострокового аналізу безпеки та ефективності вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 12 до 15 років. Дослідження свідчать, що препарат Comirnaty на 100% ефективні для цієї вікової групи.

Оновлені результати основного дослідження 3 фази показують, що 2 дози вакцини Pfizer-BioNTech на 100% ефективна проти COVID-19 для дітей у віці 12 – 15 років.

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Це перші та єдині розкриті довгострокові дані, що демонструють безпеку та ефективність вакцини COVID-19 в осіб у віці від 12 до 15 років,

– заявив Угур Шахін, генеральний директор та співзасновник компанії BioNTech.

Оновлений аналіз клінічних випробувань фази 3 в людей у віці від 12 до 15 років проводили для перевірки безпеки та ефективності вакцини відповідно до рекомендацій FDA для всіх компаній, які досліджують вакцини проти COVID-19.

Результати дослідження:

У дослідженні взяли участь 2 228 підлітків.

Лише 30 з них захворіли на коронавірус.

Усі 30 інфікованих учасників належали до групи плацебо.

Ефективність була незмінно високою попри стать, расу, ожиріння чи супутні хвороби.

: Необхідні дані збирали з листопада 2020 року до вересня 2021 року.

Таким чином вакцина Pfizer-BioNTech продемонструвала 100% ефективність проти COVID-19 серед підлітків. У компанії зауважили, що серйозних проблем з безпекою не виявлено.