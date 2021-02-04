Попри те, що вакцина проти коронавірусу від виробників Pfizer та BioNTech зберігається при температурі нижче -70°C, вона не потребує спеціальних умов доставки.

Джерело: European Business Association Ukraine

Під час онлайн-зустрічі "Глобальний огляд економіки України" генеральна директорка Pfizer Ukraine Зоряна Цілик заспокоїла, що вакцина не потребує особливих умов доставки.

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Вакцина проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech поставлятиметься в Україну у спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру.

Насправді це простіше, ніж всі уявляють в Україні. Тому що вакцина поставляється в спеціальних термобоксах, які підтримують цю температуру. У нас є 5 тижнів, протягом яких термобокси її підтримують. Тобто це не вимагає рефрижераторів і машин... В Європі це взагалі FedEx (компанія потових перевезень – 24 канал) розвозить,

– розповіла Цілик.

Вакцина Pfizer в Україні: що відомо

У лютому Україна отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech в рамках ініціативи COVAX.

Препарат одразу розподілять для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні, скоріше за все, стартує 15 лютого.

Україна може звернутися до COVAX, аби отримувати додаткову партію Pfizer, але це вже буде наступна поставка – у середині квітня”.

Інформація взята з: 24 канал, "Прямий" та фейсбуку Віктора Ляшка.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу