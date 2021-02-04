COVID-вакцина від Pfizer-BioNTech приїде в Україну в термобоксах: стали відомі деталі доставки
Попри те, що вакцина проти коронавірусу від виробників Pfizer та BioNTech зберігається при температурі нижче -70°C, вона не потребує спеціальних умов доставки.
Джерело: European Business Association Ukraine
Під час онлайн-зустрічі "Глобальний огляд економіки України" генеральна директорка Pfizer Ukraine Зоряна Цілик заспокоїла, що вакцина не потребує особливих умов доставки.
До теми Чи введуть в Україні паспорти вакцинації: відповідь Стефанішиної
Вакцина проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech поставлятиметься в Україну у спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру.
Насправді це простіше, ніж всі уявляють в Україні. Тому що вакцина поставляється в спеціальних термобоксах, які підтримують цю температуру. У нас є 5 тижнів, протягом яких термобокси її підтримують. Тобто це не вимагає рефрижераторів і машин... В Європі це взагалі FedEx (компанія потових перевезень – 24 канал) розвозить,
– розповіла Цілик.
Вакцина Pfizer в Україні: що відомо
- У лютому Україна отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech в рамках ініціативи COVAX.
- Препарат одразу розподілять для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.
- Вакцинація проти COVID-19 в Україні, скоріше за все, стартує 15 лютого.
- Україна може звернутися до COVAX, аби отримувати додаткову партію Pfizer, але це вже буде наступна поставка – у середині квітня”.
Інформація взята з: 24 канал, "Прямий" та фейсбуку Віктора Ляшка.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною