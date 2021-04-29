Міністр охорони Здоров'я Німеччини Єнс Шпан у Twitter повідомив, що за один день вдалось вакцинувати 1 відсоток населення.

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Два нових рекорди: вперше за один день було вакциновано понад 1 відсоток населення. Майже 1,1 мільйона щеплень – це новий щоденний рекорд,

– написав він.

Міністр також додав, що на сьогодні кожен четвертий житель Німеччини отримав хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Також кожен четвертий житель Німеччини (25,9%) в цей час хоча б раз пройшов вакцинацію. Прогрес триває,

– підсумував він.

Zwei neue Rekorde: Erstmalig wurde an einem Tag mehr als 1 Prozent der Bevölkerung geimpft. Und mit knapp 1,1 Mio Impfungen gibt es auch einen neuen Tagesrekord.

Mehr als jeder vierte Deutsche (25,9%) ist so mittlerweile mindestens einmal geimpft. Es geht weiter voran. — Jens Spahn (@jensspahn) April 29, 2021

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