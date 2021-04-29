COVID-вакцинація: у Німеччині за день вакцинували понад 1 мільйон людей

У Німеччині за минулу добу вакцинували 1,1 мільйона людей, що стало рекордом для країни. Таким чином, за день вакцинували більш як 1% населення Німеччини.
Міністр охорони Здоров'я Німеччини Єнс Шпан у Twitter повідомив, що за один день вдалось вакцинувати 1 відсоток населення.
До теми Пандемія коронавірусу прискорюється, – ВООЗ
Два нових рекорди: вперше за один день було вакциновано понад 1 відсоток населення. Майже 1,1 мільйона щеплень – це новий щоденний рекорд,
– написав він.
Міністр також додав, що на сьогодні кожен четвертий житель Німеччини отримав хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.
Також кожен четвертий житель Німеччини (25,9%) в цей час хоча б раз пройшов вакцинацію. Прогрес триває,
– підсумував він.
Головне про вакцинацію в Німеччині
- У грудні 2020 року в Німеччині розпочалась масова вакцинація населення.
- В країні діє поетапний план щеплення від коронавірусу.
- 16 квітня препаратом від AstraZeneca вакцинувалась і канцлерка ФРН Ангела Меркель.