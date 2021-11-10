Добова статистика
За минулу добу, 9 листопада, у МОЗ прозвітували за проведення 267 401 щеплення проти COVID-19. Так, першу дозу вакцини отримали 150 663 людини, другу дозу – 116 738 людей, тож вони завершили процес вакцинації.
Актуально Moderna запросила в ЄС дозвіл на вакцинацію дітей віком від 6 до 11 років
Вакцинацію проводили 1105 мобільних бригад з імунізації, 3 202 пункти щеплення та 423 центи вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації проти СOVID-19
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей:
- з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 19 852 176 щеплень.
91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані,
– наголосили у МОЗ.
Якими препаратами імунізували українців:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 718 258,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 890 509,
- AstraZeneca – 1 478 710,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу