COVID-вакцинація в Україні: за добу понад 260 тисяч щеплень

В Україні продовжують збільшувати темпи вакцинації проти коронавірусу. Так, минулої доби принаймні одну дозу вакцини отримали понад 150 тисяч людей.

Добова статистика

За минулу добу, 9 листопада, у МОЗ прозвітували за проведення 267 401 щеплення проти COVID-19. Так, першу дозу вакцини отримали 150 663 людини, другу дозу – 116 738 людей, тож вони завершили процес вакцинації.

Актуально Moderna запросила в ЄС дозвіл на вакцинацію дітей віком від 6 до 11 років

Вакцинацію проводили 1105 мобільних бригад з імунізації, 3 202 пункти щеплення та 423 центи вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації проти СOVID-19

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей:

з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 852 176 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані,

– наголосили у МОЗ.

Якими препаратами імунізували українців:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 718 258,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 890 509,

AstraZeneca – 1 478 710,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.