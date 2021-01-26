COVID-вакцини з низькою ефективністю можуть сприяти небезпечним мутаціям коронавірусу

Вакцинація препаратами з низькою ефективністю або пропуск другої дози щеплення може стати причиною розвитку стійкості до вакцин, сприяючи поширенню нових небезпечніших штамів.

Джерело: DW

Вірусолог Ендрю Рід з Університету Пенсильванії ще у 2001 році на дослідженнях курячих вірусів довів, що слабкі вакцини можуть сприяти розвитку небезпечних штамів коронавірусу.

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Саме тому експерти та вчені критикують явище пізнього другого щеплення, як нині практикують у Великій Британії, й, можливо, невдовзі почнуть у США. І хоч завдяки такій методиці й справді можна надати хоч якийсь первинний захист більшій кількості людей, вакциновані таким способом громадяни не мають достатньо сильної імунної відповіді.

А сильний імунний захист це важливо. Адже на подолання нових та небезпечних штамів організму необхідно більше часу. Вірус від цього лише виграє, тому що він має більше часу, аби "вигадати", як захиститися від загибелі внаслідок вакцинації, тобто мутувати знову. А якщо такий вірус підхопить людина, яка ще не отримала вакцину, то наслідки можуть бути поганими.

Вірусолог Флоріан Краммер з приватного університету ISMMS в Нью-Йорку попередив, що широка практика запізнілого другого щеплення може посприяти появі багатьох мільйонів людей, як мають достатньо антитіл, аби уповільнити поширення вірусу та не хворіти, але недостатньо для того, аби його знищити. Це може створити ідеальні умови для розвитку вакцинорезистентних штамів вірусу.

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