COVID-вакцину від Sinovac в Україну можуть і не доставити: за яких умов
Україна отримає вакцину проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech лише в тому випадку, якщо її ефективність становитиме не менше 70%
Коли вакцина отримає дозвіл на застосування, її постачання в Україну почнеться впродовж 30 днів після схвалення рішення. Про це під час брифінгу розповів очільник МОЗ Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
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Нині компанія Sinovac вже закінчує останню фазу клінічних досліджень, яка проходить в Бразилії. Остаточні результати очікують 7 січня.
Але Україна не буде закуповувати препарат, якщо його ефективність становитиме менше ніж 70%.
У нас в контракті передбачено, що вакцина повинна мати ефективність не менше 70%,
– уточнив Степанов.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що відомо
- Україна повинна отримати перші партії вакцин проти коронавірусу у січні – лютому 2021 року.
- У Бюджеті-2021 року на закупівлю вакцини проти коронавірусу передбачено 2,6 мільярда гривень. Ще 1,377 мільярда гривень виділять з Фонду боротьби з COVID-19.
- Цього недостатньо, адже згідно з підрахунками МОЗ для імунізації 20% населення необхідно 15,1 мільярдів гривень.
- Україна отримає 16 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу в межах програми COVAX.
- 1,8 мільйона доз вакцин замовили у компанії Sinovac.
- Ще 1, 5 мільйона доз препарату планує передати Польща.
- Відомо, що в Україні працюватиме понад 4000 пунктів щеплень.
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