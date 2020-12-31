Україна отримає вакцину проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech лише в тому випадку, якщо її ефективність становитиме не менше 70%

Коли вакцина отримає дозвіл на застосування, її постачання в Україну почнеться впродовж 30 днів після схвалення рішення. Про це під час брифінгу розповів очільник МОЗ Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Нині компанія Sinovac вже закінчує останню фазу клінічних досліджень, яка проходить в Бразилії. Остаточні результати очікують 7 січня.

Але Україна не буде закуповувати препарат, якщо його ефективність становитиме менше ніж 70%.

У нас в контракті передбачено, що вакцина повинна мати ефективність не менше 70%,

– уточнив Степанов.

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