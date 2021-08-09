Cтворили тест, який точно виявляє коронавірус по слині за годину

Точність діагностики відповідає методу ПЛР, проте вартість і швидкість тестування набагато нижче. В першу чергу, новий підхід може бути перспективним рішенням для регіонів з обмеженою інфраструктурою, де крім проблем зі швидкою діагностикою також спостерігається дефіцит вакцин.

Як працює новий тест на коронавірус

Тест розробили вчені з Массачусетського технологічного інституту і Гарвардського університету. Це компактний настільний пристрій, який виявляє SARS-CoV-2 і його варіанти в зразках слини всього за годину.

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Наша мета полягала в створенні повністю автономного процесу без додаткового обладнання,

– прокоментував співавтор роботи Сяо Тан.

І вчені таки змогли втілити план в життя – тепер пацієнтові достатньо плюнути в пробірку, після чого натиснути на поршень і очікувати результат протягом години.

Позитивний або негативний результат можна визначити по флуоресценції зразка без додаткових приладів.

Як вдалось розробити тест: принцип технології

Завдяки технології CRISPR тест дозволяє виявляти певні послідовності РНК коронавірусу. Ферменти Cas розщеплюють їх і виробляють флуоресцентний сигнал.

Важливо! В ході дослідження вдалось довести, що точність нового тесту відповідала стандарту ПЛР, який наразі вимагає набагато більше часу для ідентифікації патогену і складного обладнання для виконання аналізу.

Якщо тест схвалять великомасштабного виробництва, то його вартість складе $3.

Інші переваги нового тесту

Не менш важливо, що тест можна швидко запрограмувати на виявлення нових варіантів SARS-CoV-2.

Зокрема, вчені розраховують використовувати новий тест в регіонах з обмеженою інфраструктурою, де складне обладнання для виконання лабораторних тестів в дефіциті.

З огляду на простоту і точність підходу, тест також може бути адаптований для домашнього використання.

Чому це важливо

Наразі глобальні програми вакцинації доступні ще не в усіх країнах, за оцінками експертів, лише менша частина населення планети отримає щеплення до 2022 року, вважають експерти..

Тож дослідники продовжують активно працювати над розробкою нових засобів та рішень, які допоможуть протидіяти пандемії COVID-19.