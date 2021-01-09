Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун видалила свою особисту сторінку у фейсбуці. Раніше вона попрощалася зі своїми підписниками та заявила, що це її останній допис у мережі.

Супрун покинула фейсбук: деталі

Про це стало відомим 9 січня. Зараз всі дописи колишної очільниці МОЗ є недоступними. Також неможливо зайти і на фейсбук-сторінку Уляни Супрун, повідомляє 24 канал.

До теми 2021 розпочався не дуже: Супрун попрощалася з українцями



Всі дописи Уляни Супрун у фейсбуці зараз є недоступними / Скриншот 24 каналу

Ця сторінка є недоступною. Можливо, посилання не працює або сторінку видалено. Перевірте правильність посилання, за яким намагаєтесь перейти,

– мовиться у повідомленні мережі, коли переходиш на сторінку Супрун.



Таке повідомлення зустрічає користувачів фейсбуку, коли переходиш на сторінку Супрун / Скриншот 24 каналу

Цікаво, що її обліковий запис у фейсбуці досі залишається активним.



Обліковий запис Уляни Супрун у фейсбуці – досі активний / Скриншот 24 каналу

Додамо, що все ще є доступною твіттер-сторінка Уляни Супрун. Останнє повідомлення вона там публікувала 6 січня.

До речі Супрун звинуватила МОЗ у маніпуляції і брехні щодо захворюваності на COVID-19 в Україні

Що цьому передувало

У перший день 2021 року Уляна Супрун опублікувала у фейсбуці картинку з написом "Кінець". Також вона дала українцям останню пораду.

Про причини такого кроку ексочільниця МОЗ не повідомила.

Після цього деякі ЗМІ оприлюднили інформацію, що вона начебто повернулася до США.

У грудні 2020 року Уляна Супрун видала книгу "Мочи манту". У ній вона опублікувала розвінчання міфів радянської та пострадянської систем охорони здоров'я.