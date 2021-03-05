Далекий до достатнього: колективний імунітет до COVID-19 в Україні не більше 20%

Джерело:hromadske
У Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) заявили, що рівень колективного імунітету до коронавірусу в Україні становить 13 – 20%. Цього замало.
Керівник KSE Юрій Ганиченко поділився результатами моделювання KSE. За даними Центру, рівень колективного імунітету в Україні далекий до достатнього.
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Є новини, що, ймовірно, рівень колективного імунітету вже високий, але це не так. В Україні зараз це не більш ніж 20% — це максимум, який показує аналіз Київської школи економіки, побудований на епідеміологічному моделюванні,
– розповів Ганиченко.
У ВООЗ зазначають, що для подолання пандемії імунітет має бути у 60 – 70% населення.
Керівник Центру зауважив, що рівень вироблення колективного імунітету після перенесення коронавірусу є низьким.
І перш ніж людство досягне необхідної поділки, це забере ще багато людських життів. Тож наступний і більш безпечний шлях до імунізації населення – вакцинація.