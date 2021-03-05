Далекий до достатнього: колективний імунітет до COVID-19 в Україні не більше 20%

У Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) заявили, що рівень колективного імунітету до коронавірусу в Україні становить 13 – 20%. Цього замало.

Керівник KSE Юрій Ганиченко поділився результатами моделювання KSE. За даними Центру, рівень колективного імунітету в Україні далекий до достатнього.

До теми У ВООЗ визначили, скільки людей отримали антитіла до коронавірусу

Що відомо про колективний імунітет в Україні

Якщо брати до уваги лише офіційно підтверджені випадки коронавірусу, то колективний імунітет в Україні становить 4%. Це пов'язано зі світовою тенденцію, коли імунітет офіційно виявляють лише у 30% від усіх випадків інфікування.

Але, за даними науковців, рівень колективного імунітету в країні становить не більше 13 – 20%. Тобто до необхідного рівня ще далеко.

Є новини, що, ймовірно, рівень колективного імунітету вже високий, але це не так. В Україні зараз це не більш ніж 20% — це максимум, який показує аналіз Київської школи економіки, побудований на епідеміологічному моделюванні,

– розповів Ганиченко.

У ВООЗ зазначають, що для подолання пандемії імунітет має бути у 60 – 70% населення.

Керівник Центру зауважив, що рівень вироблення колективного імунітету після перенесення коронавірусу є низьким.

І перш ніж людство досягне необхідної поділки, це забере ще багато людських життів. Тож наступний і більш безпечний шлях до імунізації населення – вакцинація.