Далі так не буде, – в Офісі Президента пояснили провал плану вакцинації

В Офісі Президента стверджують, що надалі вакцинація піде за тим планом, який окреслив МОЗ. Те, що наразі в Україні щепили лише близько 1% людей, пояснюють недостатньою кількістю вакцин.

Як заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, повільні тепми пов'язані із тим, що кількість препарату в Україні не відповідала запланованій кількості щеплень.

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За рахунок чого темпи вакцинації мають зрости

Тимошенко заявив: кілька тижнів тому в Україні було приблизно 1 тисяча вакцинацій на добу. Зараз це 20 тисяч на добу. Тих тепмів, що були на початку, вже не очікують.

Далі так не буде. Темпи зараз обумовлені тим, що недостатньо вакцин прибуло в Україну. У квітні ми очікуємо кілька поставок від різних компаній,

– сказав Шевченко.

Як розповів Шевченко, в Україну приїде і ще одна партія китайської вакцини, і AstraZeneca, і почнеться програма COVAX.

Влада налагодили систему, стверджує Шевченко, яка здатна робити в десятки разів більше вакцинацій в добу. "Минулого тижня ми підключили стаціонарні пункти вакцинації, вони можуть робити в десятки разів більше щеплень на добу. Ми очікуємо поставки і почнемо", – розповів він.

Вакцинація в Україні: головне

​ 353 147 людей в Україні вже щепили від початку кампанії.

Лише 5 осіб з них отримали 2 дози вакцини, тобто повністю пройшли етап вакцинації.

За минулу добу в Україні провели 18 569 щеплень COVID-19.

Станом на 8 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 431 025 людей.

Згідно з планом МОЗ , за яким уже місяць триває вакцинація в країні, мали зробити щеплення 21 036 961 людини протягом 2021 – 2022 років – це лише пріоритетні групи. За перший місяць вакцинували лише 250 000 осіб – це лише 1%.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу