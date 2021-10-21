Про це розповів прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт. Він провів екстренну зустріч з представниками охорони здоров'я країни наступного ж вечора.

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Баннетт наказав чиновникам уважно стежити за цим новим субваріантом коронавірусу AY4.2 та "активізувати епідеміологічні розслідування".

Необхідно вжити швидких заходів, щоб зберегти досягнутий досі успіх у боротьбі з вірусом,

– йдеться в заяві.

Також прем'єр закликав підтримувати тісну співпрацю та обмін інформацією з країнами, в яких також виявили цей штам.

Також зазначили, що за останній час в країні зафіксували "всього декілька випадків" нового вірусу.

Деталі. Як повідомлялося, мутований коронавірус Дельта в Ізраїлі підтвердили у 11-річного хлопчика. Він повернувся з Молдови. Поки невідомо, чим відрізняється новий штам від звичайної Дельти.

Нові запобіжні заходи в Ізраїлі

Уряд країни розглядає питання про те, щоб ввести обов'язковий карантин для всіх, хто контактує з хворими на AY4.2, навіть якщо вони повністю вакциновані.

Кожен, хто в’їжджає в Ізраїль, незалежно від свого громадянства або статусу вакцинації, повинен пройти ПЛР-тест на COVID-19.

Фахівці кажуть, що Ізраїль перебуває на кінці своєї четвертої хвилі коронавірусу, оскільки за останні кілька тижнів зафіксували багато нових серйозних випадків.