Дані про першу мутацію Дельти в Ізраїлі передадуть в Європу

Штам коронавірусу Дельта AY4.2 вперше виявили в Ізраїлі 19 жовтня 2021 року. Дані про мутований варіант передадуть до Європи.

Про це розповів прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт. Він провів екстренну зустріч з представниками охорони здоров'я країни наступного ж вечора.

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Баннетт наказав чиновникам уважно стежити за цим новим субваріантом коронавірусу AY4.2 та "активізувати епідеміологічні розслідування".

Необхідно вжити швидких заходів, щоб зберегти досягнутий досі успіх у боротьбі з вірусом,

– йдеться в заяві.

Також прем'єр закликав підтримувати тісну співпрацю та обмін інформацією з країнами, в яких також виявили цей штам.

Також зазначили, що за останній час в країні зафіксували "всього декілька випадків" нового вірусу.

Нові запобіжні заходи в Ізраїлі

Уряд країни розглядає питання про те, щоб ввести обов'язковий карантин для всіх, хто контактує з хворими на AY4.2, навіть якщо вони повністю вакциновані.

Кожен, хто в’їжджає в Ізраїль, незалежно від свого громадянства або статусу вакцинації, повинен пройти ПЛР-тест на COVID-19.

Фахівці кажуть, що Ізраїль перебуває на кінці своєї четвертої хвилі коронавірусу, оскільки за останні кілька тижнів зафіксували багато нових серйозних випадків.

Що відомо про Дельту AY4.2? Мутація коронавірусу Дельта AY4.2 циркулює у Великій Британії приблизно з липня 2021 року. Як повідомляє



Новий штам містить властивості , які можуть додати "живучості" вірусу. Втім поки що немає жодних ознак того, що AY.4.2 заразніший за вже відомі штами коронавірусу.



Нині тривають дослідження, щоб зрозуміти, наскільки загрозливою є нова мутація і чи зможуть подолати AY.4.2 наявні COVID-вакцини. Мутація коронавірусу Дельта AY4.2 циркулює у Великій Британії приблизно з липня 2021 року. Як повідомляє BBC , штам Дельта наразі є домінуючим у Великій Британії, але останні офіційні дані свідчать про те, що 6% випадків цього штаму належать до нової мутації AY.4.2, яку дехто називає Дельта плюс.Новий штам містить властивості , які можуть додати "живучості" вірусу. Втім поки що немає жодних ознак того, що AY.4.2 заразніший за вже відомі штами коронавірусу.Нині тривають дослідження, щоб зрозуміти, наскільки загрозливою є нова мутація і чи зможуть подолати AY.4.2 наявні COVID-вакцини.

Як повідомлялося, мутований коронавірус Дельта в Ізраїлі підтвердили у 11-річного хлопчика. Він повернувся з Молдови. Поки невідомо, чим відрізняється новий штам від звичайної Дельти.