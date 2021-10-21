Дані про першу мутацію Дельти в Ізраїлі передадуть в Європу
Джерело:Times of Israel
Штам коронавірусу Дельта AY4.2 вперше виявили в Ізраїлі 19 жовтня 2021 року. Дані про мутований варіант передадуть до Європи.
Про це розповів прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт. Він провів екстренну зустріч з представниками охорони здоров'я країни наступного ж вечора.
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Баннетт наказав чиновникам уважно стежити за цим новим субваріантом коронавірусу AY4.2 та "активізувати епідеміологічні розслідування".
Необхідно вжити швидких заходів, щоб зберегти досягнутий досі успіх у боротьбі з вірусом,
– йдеться в заяві.
Також прем'єр закликав підтримувати тісну співпрацю та обмін інформацією з країнами, в яких також виявили цей штам.
Також зазначили, що за останній час в країні зафіксували "всього декілька випадків" нового вірусу.Деталі. Як повідомлялося, мутований коронавірус Дельта в Ізраїлі підтвердили у 11-річного хлопчика. Він повернувся з Молдови. Поки невідомо, чим відрізняється новий штам від звичайної Дельти.
Нові запобіжні заходи в Ізраїлі
- Уряд країни розглядає питання про те, щоб ввести обов'язковий карантин для всіх, хто контактує з хворими на AY4.2, навіть якщо вони повністю вакциновані.
- Кожен, хто в’їжджає в Ізраїль, незалежно від свого громадянства або статусу вакцинації, повинен пройти ПЛР-тест на COVID-19.
- Фахівці кажуть, що Ізраїль перебуває на кінці своєї четвертої хвилі коронавірусу, оскільки за останні кілька тижнів зафіксували багато нових серйозних випадків.
Що відомо про Дельту AY4.2?Мутація коронавірусу Дельта AY4.2 циркулює у Великій Британії приблизно з липня 2021 року. Як повідомляє BBC, штам Дельта наразі є домінуючим у Великій Британії, але останні офіційні дані свідчать про те, що 6% випадків цього штаму належать до нової мутації AY.4.2, яку дехто називає Дельта плюс.
Новий штам містить властивості , які можуть додати "живучості" вірусу. Втім поки що немає жодних ознак того, що AY.4.2 заразніший за вже відомі штами коронавірусу.
Нині тривають дослідження, щоб зрозуміти, наскільки загрозливою є нова мутація і чи зможуть подолати AY.4.2 наявні COVID-вакцини.