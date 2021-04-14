Згідно з повідомленнями, Данія може стати першою країною в ЄС, яка назавжди припинить використання вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Якщо рішення буде підтверджене, це затримає розгортання вакцинації в Данії на кілька тижнів.

Про те, що країна хоче відмовитись від AstraZeneca, повідомило Данське агентство з лікарських засобів. Це радикальне рішення планують прийняти через зв'язок вакцини з тромбоутвореннями.

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До речі, Данія є першою країною, яка призупинила використання AstraZeneca через повідомлення про тромби. Це сталось ще 11 березня.

Окрім AstraZeneca, в країні поки що схвалені вакцини Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson. Але в країні призупинили введення вакцини J&J одразу після повідомлень з США про те, що вакцина може викликати тромби.

Вакцинація у Данії: що відомо

Копенгаген отримав близько 1,5 мільйона доз різних вакцин в межах закупівель ЄС. В країні вже використали близько 1,3 мільйона доз. З них 202 920 ін'єкцій були зроблені вакциною від AstraZeneca, а майже 1,2 мільйона – вакциною Pfizer.

AstraZeneca, тромбози й хаос: реакція різних країн ЄС

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що переваги вакцини значно більші, ніж ризик виникнення тромбозів.

Всупереч цій пораді деякі країни ЄС, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Іспанія та Нідерланди ввели різноманітні вікові обмеження на використання препарату.

Португалія закликала всі країни ЄС прийняти одне і те ж обмеження, дозволивши використання цієї вакцини лише на людях 60 років.

Окрім цього, активна дезінформація щодо неефективності вакцини для літніх людей підірвали довіру до вакцини.