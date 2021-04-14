Данія хоче назавжди відмовитись від використання вакцини AstraZeneca

Джерело:The Telegraph
Згідно з повідомленнями, Данія може стати першою країною в ЄС, яка назавжди припинить використання вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Якщо рішення буде підтверджене, це затримає розгортання вакцинації в Данії на кілька тижнів.
Про те, що країна хоче відмовитись від AstraZeneca, повідомило Данське агентство з лікарських засобів. Це радикальне рішення планують прийняти через зв'язок вакцини з тромбоутвореннями.
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До речі, Данія є першою країною, яка призупинила використання AstraZeneca через повідомлення про тромби. Це сталось ще 11 березня.
Окрім AstraZeneca, в країні поки що схвалені вакцини Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson. Але в країні призупинили введення вакцини J&J одразу після повідомлень з США про те, що вакцина може викликати тромби.
Копенгаген отримав близько 1,5 мільйона доз різних вакцин в межах закупівель ЄС. В країні вже використали близько 1,3 мільйона доз. З них 202 920 ін'єкцій були зроблені вакциною від AstraZeneca, а майже 1,2 мільйона – вакциною Pfizer.
Окрім цього, активна дезінформація щодо неефективності вакцини для літніх людей підірвали довіру до вакцини.