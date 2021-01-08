Данія оголосила про обмеження в’їзду з усіх країн світу через погіршення ситуації з коронавірусною інфекцією.

Уряд Данії рекомендує громадянам утриматися від поїздок за кордон. Про це повідомляє телеканал TV2.

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В країну зможуть потрапити тільки особи з поважною метою, а саме через роботу, навчанню або сім’ю у Данії. З собою потрібно мати негативний результат тесту на коронавірус.

Також громадяни Данії не зможуть повернутися додому літаком, якщо не матимуть негативного тесту на коронавірус.

Станом на 1 січня 2021 року, у Данії захворіло на COVID-19 179 168 осіб, за минулу добу у країні захворіло 1 660 людей. З них – 1 518 померли, 149 955 – одужали.

Вакцинація у Данії

У країні триває щеплення громадян вакциною проти коронавірусу, яке почалося 27 грудня. Першочергово у Данії вакцинують мешканців будинків для людей похилого віку та персонал; осіб, старших за 65 років, які отримують вдома допомогу від соціальних служб та людей від 85 років. Крім того, отримала вакцину і королева Данії Маргрете ІІ.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу