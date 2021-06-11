Так, Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу. Щоправда, поки що невідомо, якої.
До теми Які медичні засоби можна взяти із собою в літак: правильна аптечка
Варто зауважити, що в Данії схвалено лише 2 COVID-вакцини: Moderna та Pfizer-BioNTech. Найімовірніше за все, що нам передадуть препарати від якихось з цих виробників.
Темпи вакцинації в Україні
Джерело: МОЗ України
Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали 1 395 312 українців. 1 395 310 з них отримали 1 дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 204 038 людей. Загалом в країні провели 1 599 348 щеплень.
За минулу добу, 10 червня, в країні COVID-щеплення отримали 54 329 людей. 30 744 з них отримали першу дозу препарату. Ще 23 585 людей отримали кінцеву, другу дозу вакцини.
Які вакцини використали:
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 087,
- Щеплено вакциною Coronavac – 299 271,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 255 555,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 009,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.