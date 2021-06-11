Данія надасть Україні 500 тисяч доз COVID-вакцини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Королівства Данія Метте Фредеріксен. Вона розповіла, що Данія готова поставити в Україну вакцини проти коронавірусу.

Так, Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу. Щоправда, поки що невідомо, якої.

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Варто зауважити, що в Данії схвалено лише 2 COVID-вакцини: Moderna та Pfizer-BioNTech. Найімовірніше за все, що нам передадуть препарати від якихось з цих виробників.

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ України

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали 1 395 312 українців. 1 395 310 з них отримали 1 дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 204 038 людей. Загалом в країні провели 1 599 348 щеплень.

За минулу добу, 10 червня, в країні COVID-щеплення отримали 54 329 людей. 30 744 з них отримали першу дозу препарату. Ще 23 585 людей отримали кінцеву, другу дозу вакцини.

Які вакцини використали:

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 087,

Щеплено вакциною Coronavac – 299 271,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 255 555,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 009,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.