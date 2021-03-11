Данія тимчасово зупинила використання вакцини AstraZeneca: з'ясовують виникнення тромбів

11 березня органи охорони здоров'я Данії заявили, що тимчасово припиняють використання вакцини AstraZeneca проти коронавірусу. У деяких пацієнтів після уколу утворилися тромби, один з яких помер.

Влада наголосила – поки що не встановлено, чи справді існує зв'язок між вакциною й утворенням тромбів.

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В заяві Управління охорони здоров'я Данії попросили у регіонів, які відповідають за вакцинацію, припинити використання препарату AstraZeneca до подальшого повідомлення.

До такого кроку вдалися після повідомлень про серйозні випадки утворення тромбів серед людей, вакцинованих препаратом від AstraZeneca.

В управлінні додали, що є "переконливі докази того, що вакцина безпечна й ефективна", але через 2 тижні повинна відбутися консультація з Данським агентством з лікарських засобів.

Важливо відзначити, що ми не припинили використання вакцини AstraZeneca, ми просто призупиняємо її використання,

– заявив директор Управління охорони здоров'я Данії Сорен Бростром.

Він також повідомив, померла 1 вакцинована людина. Тож EMA розпочало розслідування цієї смерті.

Існує велика документація, яка підтверджує, що вакцина безпечна і ефективна. Але і ми, і Данське агентство з лікарських засобів повинні діяти відповідно до інформації про можливі серйозні побічні ефекти як в Данії, так і в інших європейських країнах,

– пояснив Бростром.

Як і у випадку з Південною Кореєю, це може бути лише збігом. Але всі випадки ретельно перевіряються.