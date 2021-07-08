Деталі зустрічі дипломатів

Політики обговорили сертифікати про вакцинацію. Зустріч міністра закордонних справ України з Йеппе Кофодом відбулася у Вільнюсі на конференції з питань реформ в Україні.

Читайте також До вакцинації в Україні залучать студентів-медиків та інтернів, – ВООЗ

Кулеба запропонував Кофоду укласти домовленість між Україною та Данією про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів для спрощення поїздок громадян.

Крім того, дипломат подякував за те, що Данія виділить нам 500 тисяч доз вакцини. Водночас якої саме наразі не зазначають.

Темпи вакцинації в Україні

За даними МОЗ, станом на 8 липня щеплення проти коронавірусу зробили 3 196 848 людей. З них 1 018 258 завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози.

За добу 7 липня медики вакцинували 104 680 українців. З них 62 651 особа отримала другу дозу.

Щеплення проводили 682 мобільні бригади з імунізації, 1 462 пункти щеплення та 31 центр вакцинації населення.



Профілактика коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу