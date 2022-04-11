Данія купить таблетки для радіаційного захисту

У відомстві зазначили, що це рішення прийняли на основі прогнозу та розрахунків впливу ядерного інциденту поблизу Данії, які були проведені фахівцями данського агентства з надзвичайних ситуацій.

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Ми постійно перевіряємо нашу готовність і при необхідності модернізуємо її. Данське управління охорони здоров'я щойно провело переоцінку системи готовності Данії та рекомендує збільшити запаси йоду

– йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозом фахівців, 2 мільйонів пігулок йоду буде достатньо, щоб покрити групу ризику в Данії у разі ядерної катастрофи. До них відносяться діти до 18 років, медпрацівники до 40 років, а також вагітні та годуючі жінки.

Але міністр охорони здоров'я Данії наголосив, що зараз немає конкретного ризику. У МОЗ Данії додали, що переоцінка відбулася в результаті війни в Україні, яка "показала, що світ непередбачуваний".

Про своє бажання в закупівлі таких ліків вже повідомили Фінляндія, Бельгія, Болгарія, Румунія та інші країни Європи.

Як допомагають ліки з йодом при витоках радіації

Під час таких катастроф виділяється радіоактивний йод, який при вдиханні концентрується у щитовидній залозі та може призвести до раку. Таблетки йоду калію насичують залозу йодом, запобігаючи всмоктуванню радіоактивної речовини.