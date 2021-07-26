У Данії людям, які отримали дві дози вакцини, запропонують третю: причина

У Данії людям, які завершили вакцинацію, тобто отримали уже два щеплення, запропонують третю дозу. Щоправда, це стосуватиметься людей, які отримали щеплення різними вакцинами.

Для чого це потрібно?

Причиною тому, є те, що кілька країн за межами ЄС та Шенгенської зони не визнають вакцинацію різними препаратами як повну вакцинацію під час в'їзду в країну. Тож, це може стати проблемою для подорожей для близько 150 000 громадян Данії, які отримали дві різні вакцини.

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До слова, нещодавно данські ЗМІ повідомляли про жінку з Тайланду, яка мешкає в Данії і не може відвідувати своїх батьків у Таїланді, оскільки від неї вимагають перебування на карантині через щеплення двома дозами різних препаратів.

Вакцинація різними препаратами в Данії

151 335 громадян Данії, зокрема більшість медичного та сестринського персоналу, отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, але потім препарат було вилучено з офіційної програми вакцинації в країні через занепокоєння щодо утворення тромбів.

Продовжували вакцинацію вони препаратами від Biontech/Pfizer або від Moderna.

Наразі в якості третьої дози таким громадянам знову запропонують вакцини від Biontech/Pfizer або Moderna.

Чи безпечна вакцинація трьома дозами

Результати досліджень показали, що бустерна (третя) доза вакцини вд Pfizer, яку вводили через 6 місяців після другого щеплення, збільшує кількість антитіл в 5 – 10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями.



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