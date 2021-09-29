Зокрема, для проведення додаткових щеплень медики використовуватимуть вакцини Pfizer або Moderna.

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Схема ревакцинації в Данії вже діє, більшість мешканців будинків для літніх людей та мешканців країни з ослабленою імунною системою, вже отримали бустерну дозу.

Що таке бустерна вакцинація

Бустер – це додаткова доза вакцини. Так, наприклад, у випадку вакцинації препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac – третя доза препарату. У випадку з препаратом від Johnson & Johnson – друга, адже Janssen (назва вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson) – єдина сертифікована ВООЗ однодозова вакцина.

Точний час, коли ми почнемо ревакцинацію, залежить від додаткових даних, зокрема, щодо зниження імунітету і побічних ефектів,

– йдеться в заяві Управління охорони здоров'я Данії.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Данії виявлено 357 тисяч випадків COVID-19, з них 2,6 тисячі летальних випадків.

Ревакцинацію рекомендують проводити вакцинами від Pfizer або Moderna

До слова, у МОЗ пояснили відмінності між трьома типами вакцин проти коронавірусу, зокрема особливості дії мРНК–вакцин – Pfizer та Moderna.

мРНК–вакцина – як діє мРНК–вакцина – містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Потрапляє в клітини людини та надає їм інструкцію, як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що цей білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Тож, організм вчиться, як захиститися від справжнього вірусу.

Johnson & Johnson рекомендувала дві дози

Джерело: BusinessInsider

Втім, раніше у Johnson & Johnson повідомили, що бустерна доза їх вакцини, які рекомендують вводити через два місяці після першої, то ефективність захисту зростає до 94%. Зокрема, після другої дози кількість антитіл збільшується у 4 – 6 разів.