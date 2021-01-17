У Копенгагенському університеті у Данії повідомили, що вперше виявили новий штам коронавірусної інфекції із ПАР.

Мутацію коронавірусу підтвердили у чоловіка на острові Зеландія, який нещодавно повернувся з ОАЕ. Про це пише місцеве видання Berlingske.

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З епідемічної точки зору зараз дуже поганий час для появи у нас цього типу вірусу, тому що він має деякі характеристики британського штаму. А ми не хочемо ускладнювати ситуацію, в якій вже знаходимося,

– сказав професор експериментальної вірусології Алан Рандруп Томсен.

До слова, вчені вважають, що мутований штам коронавірусу є більш заразним. Новий штам вірусу відомий як B.1.351 / 501Y.

Новий штам коронавірусу, ідентифікований в ПАР, був виявлений вже у 20 країнах і територіях. У ВООЗ заявили, що чим більше поширюється вірус SARS-CoV-2, тим більше можливостей для його зміни. Високий рівень передачі означає, що нам слід очікувати появи нових варіантів

Також низка країн закривають свої кордони через поширення у світі мутації коронавірусу під назвою N501Y.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу