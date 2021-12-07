В Данії рекордна захворюваність на COVID-19

Органи охорони здоров'я країни повідомили про 6324 нових хворих (населення країни – 5,8 мільйона). Це вже майже на 2 тисячі випадків більше, ніж на піку епідемії минулої зими.

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У лікарнях перебувають 465 пацієнтів, з них 66 – у реанімації.

Індекс відтворення вірусу становить 1.1, що свідчить про подальше наростання хвилі епідемії.

За день на сотню випадків Омікрону більше

Кількість підтверджених випадків інфікувань штамом Омікрон за добу зросла на сотню – до 361 випадку,

– йдеться в повідомленні.

Уряд планує переглянути обмеження для стримування епідемії.

Головне про Омікрон в Данії

Перші випадки інфікування штамом Омікрон Данія підтвердила 28 листопада, хворими виявилися двоє людей, які повернулися з ПАР.

Десяток випадків інфікувань простежили після концерту електронної музики за участі близько півтори тисячі глядачів, що відбувся 27 листопада.

Однак, нова хвиля епідемії коронавірусу почала набирати розмаху ще задовго до появи штаму Омікрон в Данії – з кінця жовтня.

Що відом про штам Омікрон? Його вже виявили у Європі, Ізраїлі, США, Гонконзі та інших країнах. Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.

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