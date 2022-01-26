Діагноз

Перше, про що згадує мама Дані, Ганна, — це розпач і сльози в кабінеті лікаря після діагностування у сина розладу аутистичного спектра. Спочатку дворічне маля привели до лікаря через підозру на гіперактивність, але не все виявилося так просто.

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Розпочалися безкінечні поїздки містом у пошуках занять і терапії. Потім я зрозуміла, що треба терапію брати у свої руки, і ми почали займатися вдома. Я всюди шукала знань і багато навчалась, а вдома ми розгорнули справжній центр розвитку для Дані. Ми безперервно йшли крок за кроком, вивчали мовлення, розуміння зверненої мови, емоції, відповіді на питання та розігрували різноманітні діалоги,

– розповідає жінка.

Хлопчик став одним з героїв проєкту МГО "Дитина з майбутнім", яка займається адвокацією прав дітей з аутизмом в Україні – новорічного календаря 2022.

Освіта хлопчика

Це дало чудові результати: все впорядкувалось і життя увійшло у зрозуміле, звичне русло. Згодом Даня почав відвідувати приватні дитячі садочки та ходити на підготовчі заняття. У перший клас пішов до державної школи і зараз навчається в інклюзивному п'ятому класі.

Мама переконана, що за наявності бажання можна домовитися про співпрацю з небайдужими, відкритими, творчими людьми, які є як у державному закладі, так і у приватному. Але важливим аспектом успішної інклюзії є супровід дитини тьютором для допомоги та підказок у різних соціальних ситуаціях з однолітками і в навчанні.

У школі Дані допомагає у класі та з домашніми завданнями чудова асистентка вчителя, а вдома виконання хатніх обов'язків пильнує молодша сестричка Меланія, якій сім років. Дівчинка контролює, чи застелив Данило ліжко після сну, і нагадує поскладати речі у шафу. Братик із сестричкою – найкращі друзі, які часом сваряться, та згодом миряться. Меланія допомагає Дані в різних видах діяльності, а Данило допомагає сестричці зрозуміти, що всі люди різні і потребують допомоги, любові та прийняття:

Наша інклюзія зроблена нашими руками. Асистентка вчителя постійно навчається і багато робить для успіху. Насправді інклюзія є там, де до неї готуються і де знають, що і як робити.

А взагалі Дані дуже пощастило з оточенням: усі вихователі та педагоги завжди підтримували, вірили та щиро намагалися допомогти:

"Наша родина має виключно позитивний соціальний досвід. Мені здається, що й суспільство загалом стає привітнішим до різних дітей та дорослих, краще їх розуміє. Можливо, це тільки наш досвід. А може, ми дуже ретельно підібрали можливості та оточення, тому Дані завжди було комфортно в різних середовищах", – розповіла Ганна.

Захоплення та хобі

Даня захоплюється і займається багатьма цікавими справами, але інтереси з часом змінюються. Кілька років тому хлопець фанатів від мультфільму "Паровозик Томас та його друзі" – знав ім'я кожного, знаходив знайому іграшку в рекламних брошурах, колекціонував героїв та розбудував залізницю на весь дім. Потім сфокусувався на "Lego Mixels". На жаль, невеличких чоловічків виробляти припинили, і Даня завзято почав шукати улюблених персонажів на дошках і сайтах оголошень:

Одного разу син замовив у американського колекціонера фігурку за 4 тисячі гривень! Добре, що я вчасно встигла скасувати замовлення.

Зараз хлопець цікавиться військовою технікою, читає про неї, перемальовує зображення з екрану, навіть грає в "Танки". Мама Дані тішиться цим, адже якщо для інших батьків комп'ютерні ігри – це не зовсім добре, то для неї – радість та велике досягнення, бо син цікавиться тим самим, що і його однолітки, а це при аутизмі велика рідкість.

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Також Данило цікавиться картами і прапорами, математичними перетвореннями, 3D-принтерами та дослідами, назвами всіх американських хмарочосів. На жаль, читати довгі тексти Дані важко, але це не є перешкодою до отримання знань. При виникненні якогось інтересу підліток перевертає Інтернет і знаходить усю інформацію про об'єкт зацікавлення – годинами розглядає зображення та відео, читає короткі описи.

Даня не тільки розумник, але й спортивний хлопець. Хлопчина відвідує заняття з карате, плаває в басейні, а зараз захопився настільним тенісом. Радо займається програмами "Лего-винахідника" – хлопцеві подобається конструювати різноманітні рухомі моделі. Звичайно, що не все виходить і потрібна допомога педагога, але коли треба скласти архітектурну споруду, справляється сам.

Підлітку властиві також мрійливість та цілеспрямованість. У свої 12 років Даня вже чітко визначився з майбутньою професією: хлопець хоче стати начальником поїзда. А чи вдасться – час покаже.