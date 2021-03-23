Кіберексперти виявили продаж у даркнеті вакцин проти COVID-19, негативні результати тестів на коронавірус та паспорти вакцинації.

У даркнеті продають вакцини проти коронавірусу

Так, ціни варіюються від 500 до 750 доларів США на дози вакцин компаній AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm або Johnson & Johnson. Цікаво те, що російську вакцину "Супутник V" в даркнеті оцінили дорожче за AstraZeneca та Johnson&Johnson.

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Також анонімні продавці пропонують підроблені сертифікати про щеплення за ціною 150 доларів. Наразі кількість таких оголошень понад 1200. Кіберексперти вважають, що продавці вакцин перебувають у США, Іспанії, Німеччині, Франції та Росії.

Кіберфахівці компанії Check Point спостерігали за появою оголошень з січня, коли вони вперше помітили оголошення про продаж вакцини.

За їхніми словами, наразі кількість таких оголошень понад 1200. Експерти кажуть, що продавці вакцин перебувають у США, Іспанії, Німеччині, Франції та Росії.

Фальшиві негативні тести та COVID-паспорти

Експерти натрапили і на оголошення щодо продажу фальшивих негативних результатів тесту на коронавірус.

Ми робимо негативні ковід-тести для мандрівок за кордон, для працевлаштування тощо. Купуйте два негативні тести та отримайте третій безкоштовно,

– пишуть в оголошеннях.

Крім того, кіберфахівці розповіли, що бачили пропозиції придбати паспорт вакцинації за 150 доларів. Для купівлі треба надати свої імена, деякі дати, а "про все інше не потрібно турбуватися", також оплату слід робити криптовалютою.

Кіберексперти наголошують, що попереджають, що купівля довідок у даркнеті дуже ризикована.

Людям важливо розуміти, що спроба отримати вакцину, паспорт вакцинації або негативний результат тесту неофіційними методами є надзвичайно ризикованою, оскільки хакери більше зацікавлені в ваших грошах та особистих даних для використання у власних цілях,

– заявив керівник дослідження.

Що цікаво, кіберексперти справді спробували дозу вакцини Sinopharm у продавця за 750 доларів для дослідження, але ще не отримала її. Check Point закликає країни прийняти систему QR-коду для всієї документації щодо вакцин, щоб ускладнити підробку.

Додамо, що даркнет – це мережа, доступ до якої можливий лише через певне програмне забезпечення, налаштування чи авторизацію.