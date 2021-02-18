Дати постачання COVID-вакцини в Україну знову зсунули: Pfizer може надійти весною
Керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький заявив, що переговори щодо документації по постачанню вакцини Pfizer в Україну ще тривають.
Джерело:Інтерфакс–Україна
18 лютого під час тренінгу з постачання і логістики препарату Славуцький заявив, що COVID-вакцина Pfizer може надійти в Україну наприкінці лютого або на початку березня.
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Є один документ, на який Україна чекає. Але, за попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня,
– сказав Андрій Славуцький.
Він також розповів, що вакцину від Pfizer до України постачатиме ЮНІСЕФ. У будь-який час доби партію з "Борисполя" зможе забрати логістична компанія. За його словами, її потужності дають можливість прийняти ту кількість, яка буде доставлена.
Потім вакцини перемістять на центральний склад компанії, а після цього поставлятимуть в регіони в лотках з сухим льодом.
В кожному лотку буде 195 флаконів, а в одному флаконі – по 6 доз. Мобільні бригади щодня отримуватимуть 96 або 102 дози (16 – 17 флаконів).
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- Згідно з планом вакцинації, імунізація в країні повинна розпочатися з медичних працівників, які працюють з COVID-19.
- Головний санлікар країни Віктор Ляшко в інтерв'ю з BBC раніше розповів, що медиків щепитимуть саме препаратом від Pfizer-BioNTech. Адже це вакцина з найскладнішими умовами зберігання та транспортування. В ефірі шоу "Право на владу" 11 лютого він підтвердив, що для старту вакцинації Україна чекатиме на вакцину від Pfizer. Адже в інакшому випадку потрібно буде переробляти весь план.
- Тож імунізація в Україні розпочнеться лише після того, як в Україну прибудуть вакцини від Pfizer-BioNTech.
- Раніше Максим Степанов повідомив, що 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer мають прибути в Україну наприкінці лютого 2021 року. Хоч раніше у МОЗ заявляли, що вакцинація в країні розпочнеться всередині місяця.
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