Дати постачання COVID-вакцини в Україну знову зсунули: Pfizer може надійти весною

Керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький заявив, що переговори щодо документації по постачанню вакцини Pfizer в Україну ще тривають.

18 лютого під час тренінгу з постачання і логістики препарату Славуцький заявив, що COVID-вакцина Pfizer може надійти в Україну наприкінці лютого або на початку березня.

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Є один документ, на який Україна чекає. Але, за попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня,

– сказав Андрій Славуцький.

Він також розповів, що вакцину від Pfizer до України постачатиме ЮНІСЕФ. У будь-який час доби партію з "Борисполя" зможе забрати логістична компанія. За його словами, її потужності дають можливість прийняти ту кількість, яка буде доставлена.

Потім вакцини перемістять на центральний склад компанії, а після цього поставлятимуть в регіони в лотках з сухим льодом.

В кожному лотку буде 195 флаконів, а в одному флаконі – по 6 доз. Мобільні бригади щодня отримуватимуть 96 або 102 дози (16 – 17 флаконів).

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