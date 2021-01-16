Дає миттєвий результат: в Ізраїлі випробовують дихальний тест на COVID-19
Компанія Scentech Medical, яка базується в Ізраїлі, створила дихальний тест на COVID-19, результат якого з'являється протягом кількох секунд. Наразі розробка перебуває на другому етапі випробувань.
Що відомо про тест Scentech Medical
У компанії сподіваються, що їхня розробка допоможе виявити заражених ще до появи перших симптомів. Це може допомогти зупинити поширення COVID-19, пише The Times of Israel.
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У випробуванні в медичному центрі Асафа Харофе взяли участь 784 людини. Вони дихали у пристрій впродовж 10 секунд й одразу після цього отримували результати.
Як пояснили у Scentech Medical, за допомогою пристрою можна з високою точністю діагностувати позитивний чи негативний результат, а також з'ясувати, чи має пацієнт антитіла до COVID-19.
Як розробка може вплинути на ситуацію у світі
"Як тільки ми зможемо перевірити пацієнта за 10 секунд і з'ясувати, чи не хворий він, усі кордони можуть бути відкриті. Це означає, що світ повернутися до звичного життя", – переконаний доктор Стентех Ром Еліаз.
Це тест на дихання, який насправді змінить світ діагностики загалом, і світ коронавірусу COVID-19 зокрема,
– переконаний він.
Компанія має намір подати запит на схвалення від FDA (Управління з продовольства і медикаментів США). Там вимагають щонайменше 91% точності для тестів на COVID-19. У Scentech повідомляють, що досягли результату у 98%.
Як працює миттєвий дихальний тест: дивіться відео Scentech
Тест Scentech використовує лабораторну техніку для розділення та аналізу сполук у газах. А також метод для визначення елементарних сигнатур частинок і молекул. Крім цього – пристрій збору дихання ReCIVA.
Коронавірус в Ізраїлі: що відомо
- На початку року Ізраїль запровадив черговий локдаун через спалах захворюваності новим штамом COVID-19.
- При цьому, держава є світовим лідером за темпами вакцинації у світі. Там щеплення отримали вже близько 20% громадян.
- Втім, попри це, міністерство охорони здоров'я повідомило про велику хвилю госпіталізацій та критичну ситуацію із захворюваністю.
- Новий локдаун триватиме до 21 січня. До цього часу будуть закритими більшість підприємств. Школи працюватимуть у стандартному режимі.
- Станом на 16 січня в Ізраїлі підтвердили 535 049 випадків коронавірусу. Померли 3 910 людей, 453 127 пацієнтам вдалося одужати.
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