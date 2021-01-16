Компанія Scentech Medical, яка базується в Ізраїлі, створила дихальний тест на COVID-19, результат якого з'являється протягом кількох секунд. Наразі розробка перебуває на другому етапі випробувань.

Що відомо про тест Scentech Medical

У компанії сподіваються, що їхня розробка допоможе виявити заражених ще до появи перших симптомів. Це може допомогти зупинити поширення COVID-19, пише The Times of Israel.

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У випробуванні в медичному центрі Асафа Харофе взяли участь 784 людини. Вони дихали у пристрій впродовж 10 секунд й одразу після цього отримували результати.

Як пояснили у Scentech Medical, за допомогою пристрою можна з високою точністю діагностувати позитивний чи негативний результат, а також з'ясувати, чи має пацієнт антитіла до COVID-19.

Як розробка може вплинути на ситуацію у світі

"Як тільки ми зможемо перевірити пацієнта за 10 секунд і з'ясувати, чи не хворий він, усі кордони можуть бути відкриті. Це означає, що світ повернутися до звичного життя", – переконаний доктор Стентех Ром Еліаз.

Це тест на дихання, який насправді змінить світ діагностики загалом, і світ коронавірусу COVID-19 зокрема,

– переконаний він.

Компанія має намір подати запит на схвалення від FDA (Управління з продовольства і медикаментів США). Там вимагають щонайменше 91% точності для тестів на COVID-19. У Scentech повідомляють, що досягли результату у 98%.

Як працює миттєвий дихальний тест: дивіться відео Scentech

Тест Scentech використовує лабораторну техніку для розділення та аналізу сполук у газах. А також метод для визначення елементарних сигнатур частинок і молекул. Крім цього – пристрій збору дихання ReCIVA.

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