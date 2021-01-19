В Україні запрацювала інтерактивна мапа пунктів безкоштовного тестування на COVID-19. Її запустив МОЗ України.

На мапі позначені усі пункти, де можна безкоштовно зробити тест на коронавірус або експрес-тест на антиген. Вона функціонує на сайті МОЗ.

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На цій карті можна фільтрувати пункти за областю та адресою.

Всього в країні функціонує 2 373 пункти, куди можна здати зразки для діагностики коронавірусу SARS-CoV-2.



Інтерактивна мапа з пунктами тестування на COVID-19 в Україні / МОЗ

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