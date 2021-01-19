Де можна зробити безкоштовний тест на коронавірус: мапа з пунктами тестування
В Україні запрацювала інтерактивна мапа пунктів безкоштовного тестування на COVID-19. Її запустив МОЗ України.
На мапі позначені усі пункти, де можна безкоштовно зробити тест на коронавірус або експрес-тест на антиген. Вона функціонує на сайті МОЗ.
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На цій карті можна фільтрувати пункти за областю та адресою.
Всього в країні функціонує 2 373 пункти, куди можна здати зразки для діагностики коронавірусу SARS-CoV-2.
Інтерактивна мапа з пунктами тестування на COVID-19 в Україні / МОЗ
Як підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус
- За 6 годин до збору зразків не вживайте лікарські засоби для зрошення ротогорла та препарати для розсмоктування.
- За 3 – 4 години до тестування намагайтеся не їсти, пити та курити.
- Також не варто чистити зуби, полоскати рот та горло, жувати гумку й цукерки.
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